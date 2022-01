Aufbau, Pflege, Saison : Frühbeet anlegen: So können Sie im Garten den Winter austricksen

Viele Hobbygärtner wünschen sich sehnlichst die ersten Frühlingsboten herbei, um im Garten wieder richtig loszulegen. Mit einem Frühbeet lässt sich die Saison einfach vorziehen. Wir zeigen, was man dabei beachten muss.

Berlin | Es juckt schon in den Fingern, aber draußen ist es noch zu kalt: Für Hobbygärtner kann der Winter oft gar nicht schnell genug zu Ende gehen. Wer es gar nicht abwarten kann, in die neue Garten-Saison zu starten, kann sich mit einem Frühbeet einen Vorsprung verschaffen. Schon im Februar können damit die ersten Samen in die Erde gebracht werden. Je nach ...

