Robust und pflegeleicht : Fetthennen wachsen im Garten, wo sonst fast nichts wächst

Fetthennen sind insektenfreundlich, robust und weitgehend pflegefrei. Sie wachsen dort, wo sonst fast nichts wächst.

Schwerin | Mit Fetthennen (Sedum) kann man im Garten nicht viel falsch machen, vorausgesetzt man weiß, dass die Staude eine Hungerkünstlerin ist und das auch sein will. Das bedeutet: Der Boden, in den sie gepflanzt wird, muss trocken und mager sein. Werden Fetthennen in zu nährstoffreichen Boden gepflanzt, geraten sie wenig standfest. Mit Sand lässt...

