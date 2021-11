Tipps für den Garten : Nistkästen, Futterhäuser und Co: So helfen Sie Vögeln über den Winter

Jetzt, da die Tage kürzer und die Nächte länger und kälter werden, bereiten sich auch die einheimischen Singvögel auf den Winter vor. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Piepmätze am besten dabei unterstützen.

Berlin | Für die kalte Jahreszeit machen sich Vögel und andere Kleintiere nun auf die Suche nach einem Unterschlupf zum Überwintern. Denn viele einheimische Singvögel ziehen nicht in den Süden. Spatzen, Rotkehlchen, Blaumeisen oder Zaunkönige finden in unseren winterlichen Gärten alles, was sie benötigen. Trotzdem können wir unsere gefiederten Nachbarn in den ...

