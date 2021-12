Austrocknen verhindern : So bleibt Ihr Weihnachtsbaum möglichst lange frisch

Ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum sorgt für Vorfreude und eine gemütliche Atmosphäre. Trocknet er aber zu früh aus und nadelt, ist die Stimmung dahin. Wir zeigen sechs Tipps, damit Ihr Baum länger frisch bleibt.

Berlin | Die Wohnung wurde festlich geschmückt, der Baum wurde frühzeitig aufgestellt, damit die Vorfreude auf das Weihnachtsfest perfekt ist. Und dann das: Noch vor den Weihnachtstagen fängt die Tanne an zu nadeln und trocknet aus. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch richtig gefährlich werden, etwa wenn echte Kerzen am Baum oder in der Nähe sind. ...

