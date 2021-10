Wenn ich in den Beeten hocke… : Blaues Blühen - die Farbe aller Farben

Garten-Kolumne von Beate Schöttke-Penke

Der Maler Picasso muss es wissen. Er hat einmal über die Farbe Blau gesagt: „Sie ist das Beste, was es in der Welt gibt. Sie ist die Farbe aller Farben.“ Was für das Agieren auf der Leinwand gilt, lässt sich auch für den Garten nutzen. Blaue Blüten im grünenden Refugium haben immer eine besondere Wirkung. Gartendesigner Piet Oudolf betont in seinen B...

