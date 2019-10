Kleine Fläche, große Wirkung : Diese Ideen lassen kleine Gärten im Glanz erstrahlen

Platz ist selbst im kleinsten Garten. Auch aus einem sogenannten Handtuchgarten mit ein bis zwei Quadratmetern lässt sich ein grünes Paradies machen - mit guter Planung und ein paar optischen Tricks.

von dpa

17. Oktober 2019, 05:02 Uhr

Neuangelegte Gärten sind heute oft nicht mehr so groß wie früher. Aber: «Ob im bereits bestehenden Garten, am Gartenzaun oder an der Hauswand, Leben kann auf kleinster Fläche entstehen», erklärt die Buchautorin Rebekka Maag aus Lechbruck am See (Bayern). Gerade mit optischen Tricks lässt sich viel machen.

Tipp 1: Fläche bepflanzen statt Grenze gestalten

«Damit der Garten größer wirkt, ist es wichtig, verschiedene Räume zu bilden», erklärt die Garten- und Landschaftsarchitektin Tanja Minardo aus Steinhagen (Nordrhein-Westfalen). «Statt einfach nur die Grundstücksgrenze entlang zu bepflanzen, kann man zum Beispiel unterschiedlich große und farbige Stauden in Gruppen anordnen, so dass sie ihre perspektivische Wirkung entfalten. So vermitteln Anordnungen von blauen Pflanzen im Hintergrund und Orange im Vordergrund eine besondere Tiefe.»

Durch solche perspektivischen Kniffe, aber auch durch Spiegelungen oder Höhenstaffelungen lassen sich optische Effekte erzielen. «Legt man den Rasen nicht quadratisch oder rechteckig, sondern diagonal an, wirkt die Fläche größer», erklärt Minardo. «Es kann auch gut aussehen, eine kleine Hecke einfach quer in den Garten zu stellen. Dann muss man immer drum herum gehen und entdeckt neue Perspektiven.»

Tipp 2: Landschaft drumherum einbinden

Der Blick muss nicht am eigenen Gartenzaun enden: «Wer die Chancen der geborgten Landschaft nutzt, erweitert seinen Horizont», sagt Mechtild Ahlers von der Niedersächsischen Gartenakademie. «Die Aussicht auf die Umgebung, die Landschaft und die Gärten der Nachbarn vergrößert das eigene Grundstück optisch. Also bitte die Grundstücksgrenzen nicht nur mit hohen Hecken zuwachsen lassen.»

Tipp 3: Kleine Gewächse üppigen Bepflanzungen vorziehen

Wo wenig Platz ist, besteht die Gefahr, den Garten zu überladen. Schon bei der Auswahl der Pflanzen sollte man daher beachten, dass sie später nicht allzu groß werden. Der Zusatzbegriff «Nana» im Sortennamen kann auf kleinwüchsige und kompakte Pflanzen hindeuten.

«Bei den Stauden sollte man lieber weniger Farben und Arten einsetzen, dafür aber Sorten, die gut zusammenpassen und kompakte Dauerblüher sind», rät Ahlers. Zum Beispiel trifft das auf das Geranium der Sorte 'Rozanne', Blütensalbei, Duftnessel, Katzenminze und Sonnenhut zu.

Tipp 4: Beete sinnvoll durchmischen

Gemüse, Kräuter und Blumen lassen sich eng benachbart halten. «Denn viele Gemüse haben auch tolle Blüten, zum Beispiel Rhabarber und Kohl. Und die Kräuter ziehen besonders viele Insekten an, die für alle Pflanzen nützlich sind», sagt Autorin Maag.

Tipp 5: Auf überdachte Sitzplätze verzichten

Eine Terrasse und gepflasterte Wege nehmen dem Garten Platz weg, der der Natur vorbehalten sein sollte. Stattdessen sollte man auf Pfaden Rindenmulch oder Splitt nutzen, was natürlicher und leichter wirkt. «Überdachte Sitzplätze überfrachten kleine Gärten schnell», findet Ahlers. Ein flexibles Sonnensegel dagegen fügt sich harmonisch ein, und als natürlicher Sonnenschutz eignen sich Schirmplatanen.