Richtige Pflege : Holzmöbel nicht zu feucht reinigen

Möbel aus Holz stehen in vielen Wohnzimmern. Dennoch sind viele Menschen unsicher, wie sie den Esstisch oder die Kommode am besten reinigen und pflegen. Was darf ran ans Holz - und was nicht?

Viele Menschen besitzen Möbel mit Holzfurnier. Das heißt, der Korpus des Möbelstücks ist mit einer dünnen Lage hochwertigem Holz verkleidet. Doch wie sorgt man dafür, dass die Oberfläche nach Jahren noch gut aussieht - auch wenn mal ein Kaffeefleck darauf landet? Will man seine Holzmöbel optimal reinigen, ist vor allem eine Frage wichtig: Ist das Holz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.