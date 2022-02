Politik : Landes-SPD will soziales und klimabewusstes Bauen fördern

Die SPD-Landtagsfraktion hat sich bei ihrer Auftaktklausur für die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus im Land ausgesprochen. Hierbei soll auch der Klimaschutz eine größere Rolle spielen. „Bislang ist in Deutschland in der Diskussion oft immer nur der Eindruck entstanden, Wohnraum-Preis-Dynamik, hohe Mieten gäbe es nur in den großen Städten”, sagte Bauminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Dies sei in den touristischen Hotspots oft ähnlich. Auch die Verfügbarkeit von Wohnungen sei Pegel zufolge dort ein großes Problem, oft werden die Wohnungen demnach zur Beherbergung oder für die Gastronomie genutzt.

Rückendeckung bekam Pegel hierbei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD): Es müsse auf kommunaler Ebene ein Umdenken geben: „Es ist wichtiger, Wohnungen zu bauen. Bezahlbare Wohnungen zum Beispiel für Menschen, die in Hotspots leben und dort auch arbeiten”, als beispielsweise eine Promenade zu verlängern, so die Politikerin. Auch Bundesbauminis...

