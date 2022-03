Was ist besser : Saatgut aussäen oder kleine Pflanzen setzen?

Samen von beliebten Gemüsesorten sind günstiger als kleine Pflanzen. Dafür hat man mit deren Aufzucht Arbeit. Aber es gibt auch gärtnerische Gründe, warum man manchmal besser zum Saatgut greift?

Tomaten, Gurken, Kräuter und viele Blühpflanzen kann man als Samen oder etwas später als kleine Setzlinge kaufen und in den Garten bringen. Was ist eigentlich besser? In vielen Fällen könne man beides machen, aber nicht immer mache die Aussaat im eigenen Garten Sinn, so die Gartenakademie Rheinland-Pfalz. Dafür gibt es mehrere Gründe: Also kauft man di...

