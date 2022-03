Wohnen : Verband: Energiekosten bringen Mieter in Schwierigkeiten

Die Wohnungsgenossenschaften und kommunalen Wohnungsgesellschaften in Niedersachsen und Bremen haben sich tief besorgt über die Folgen der exorbitant steigenden Energiekosten für die Mieter geäußert. Mit der jährlichen Nebenkostenabrechnung drohten Nachzahlungsforderungen, die viele von ihnen in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen könnten, sagte die Direktorin des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vdw), Susanne Schmitt, am Donnerstag. „Wir sind sehr besorgt.“

Bei den sozialorientierten Mitgliedsunternehmen des Verbands wohnten zahlreiche Familien, Senioren, Alleinerziehende und Berufsanfänger, die Monat für Monat scharf kalkulieren müssten und auf bezahlbare Mietwohnungen angewiesen seien. Die Preissprünge am Gasmarkt lagen laut vdw schon Anfang 2022 bei mehr als 80 Prozent. Der Krieg in der Ukraine habe di...

