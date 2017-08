So macht man es richtig : Verwelkte Blüte der Edelrose mit Blättern abschneiden

vergrößern 1 von 1 Foto: Andrea Warnecke 1 von 1

Wer verwelkte Blüten von seinen Rosen regelmäßig entfernt, motiviert die Pflanzen, noch mehr davon zu bilden. Bei verblühten Edelrosen sollten Hobbygärtner aber zusätzlich noch zwei Blätter am Trieb abschneiden, raten die Experten der Zeitschrift «Mein schöner Garten» .

Das fördere die Bildung größerer Einzelblüten. Grundsätzlich gilt: Werden an Sommerblumen verwelkte Blütenköpfe immer wieder entfernt, blüht die Pflanze länger. Sie steckt dann nicht ihre wertvolle Energie in die Bildung von Samen. Da man ihr den Nachwuchs in Form der Samen nimmt, produziert sie schnell neue Blüten, um den natürlichen Kreislauf beizubehalten.

Tipp der Zeitschrift "Mein schöner Garten"

von dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 04:29 Uhr