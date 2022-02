Tipps für den Eigenanbau : Vom Fensterbrett in die Pfanne: So züchten Sie Pilze zu Hause

Pilze können nicht nur im Wald gesammelt oder im Supermarkt gekauft, sondern auch gelingsicher zu Hause gezüchtet werden. So klappt der eigene Anbau der leckeren Speisezutaten.

Speisepilze sind kalorienarm und enthalten viele wichtige Nährstoffe. Zudem bereichern Sie jedes Gericht durch ihren einzigartigen Geschmack. Die Auswahl an Pilzen im Supermarkt ist in der Regel jedoch sehr begrenzt. Und wer sich nicht entsprechend auskennt, sollte keinesfalls auf eigene Faust in den Wald gehen, um diese zu sammeln. Wer also mal etwas ...

