Salat als Falle : Was im Winter gegen Nacktschnecken hilft

Nacktschnecken können auch im Winter die Freude an der Gemüseernte vermiesen. Ein kleiner Trick sorgt dafür, dass die Tiere den Salat oder Kohl, den man ernten will, verschonen.

Nacktschnecken sind nicht nur im Sommer lästig, sondern auch in milden Wintern. Was tun, damit die Tiere nicht über Salat und Co. herfallen? Wer Hüllblätter von Salaten auf den Beeten auslegt, hat gute Chancen, die Schnecken abzufangen, bevor sie sich durch die Ernte knabbern. Darauf machen die Profis der Bayerischen Gartenakademie aufmerksam. Auch Fal...

