Wintereinbruch : Wissen Sie, wie viel Schnee Ihr Dach trägt?

Nicht in jedem Jahr türmen sich hohe Schneedecken auf den Hausdächern. Aber auch schon viel weniger davon kann zum Problem werden: Etwa wenn schweres Eis auf dem Dach die Standsicherheit gefährdet.

In höher gelegenen Orten ist man auf Schnee vorbereitet. Dort werden die Dächer so gebaut, dass sie meterdicke weiße Decken aushalten. Aber wie ist das andernorts, wo man oft nur ein paar Flocken abbekommt? Auch dort, wo nicht regelmäßig viel Schnee fällt, könne sich in manchen Jahren durch einen Schneesturm eine dicke Schneeschicht auf einem Dach auft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.