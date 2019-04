Lesertelefon Extra und Live-Chat : Haben Sie ihr Geld richtig angelegt?

Die Deutschen gelten als Spar-Weltmeister. Doch ist das Geld auch richtig angelegt? Klar ist, bei null Zins wächst das Vermögen nicht. Stattdessen wird das Geld durch die schleichende Inflation allmählich weniger wert. Lohnt Sparen überhaupt noch?

09. April 2019, 05:00 Uhr

Sparen war selten so schwierig wie heute: So gut wie keine Zinsen, außerdem sorgen der Brexit und internationale Handelskonflikte für Unsicherheit. Bei klassischen, festverzinsten Anlagen schlägt der Ertrag nicht einmal die Inflation. Was kann man also tun, um die schleichende Entwertung seiner Ersparnisse zu verhindern? Welche Alternativen gibt es zum Sparbuch und Tagesgeldkonto?

Für eine höhere Rendite muss man bereit sein, etwas Risiko einzugehen. Doch die Deutschen sind eher sicherheitsorientiert und risikoscheu. Sie meiden Aktien, obwohl diese langfristig die besten Chancen auf eine gute Rendite bieten. Lohnt es sich, Geld in Aktien anzulegen? Eignen sich Aktien auch für kleinere Anlagebeträge? Worauf muss man bei einer Aktienanlage achten? Bieten Fonds auch attraktive Gewinne?

In diesem Jahr wird es wieder keine Zinswende geben. Die Nullzinspolitik bleibt. Aber wie lange noch? Bleibt der Euro stabil? In den USA gibt es höhere Zinsen als bei uns. Sollte man in fremde Währungen wie etwa den US-Dollar anlegen, um bessere Zinsen zu bekommen?

Viele Menschen fühlen sich bei Geldentscheidungen überfordert. Welche Anlagen sind sicher? Wo drohen Risiken? Wie spart man am besten für die Kinder? Wie kann man ein kleines Vermögen für den eigenen Ruhestand aufbauen? Wie teilt man sein Vermögen am besten auf? Was passt zu mir und meinen Lebensumständen?

