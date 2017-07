Liebe : Unerfüllter Kinderwunsch: Auszeit für Paare wichtig

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Wünscht sich ein Paar unbedingt ein Kind, kann sich Sex schnell wie eine Verpflichtung anfühlen. Bleibt die Schwangerschaft aus, ist das noch frustrierender. Dann gönnt sich das Paar am besten eine dreimonatige Auszeit – um danach zu entscheiden: Besteht der Wunsch nach einem Kind weiter? Wenn ja, sollten beide ihre Fruchtbarkeit untersuchen lassen, rät Diplom-Psychologin Berit Brockhausen. Das verpflichtet ein Paar noch lange nicht zu einer Kinderwunschbehandlung, kann aber Klarheit schaffen.

Damit Sex nicht mehr nur nach dem Kalender abläuft, rät Brockhausen zu einem Wochenende zu zweit. „Folgen Sie nicht dem eingespielten Ablauf“, sagt sie in der Zeitschrift „Emotion“ (Ausgabe 08/2017). Das Paar sollte alles in den Mittelpunkt rücken, was sich nach Genuss anfühlt: Tanzen gehen und rumknutschen. Sex muss dabei keine Rolle spielen.

