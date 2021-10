Exportschlager in Deutschland : Italien feiert Welt-Pasta-Tag

Penne, Fusilli oder klassische Spaghetti: 9,5 Kilogramm Pasta wurden 2020 pro Kopf in Deutschland verdrückt. Doch nirgendwo wird die Teigspeise wohl so viel verehrt wie in Italien.

Roma | Als Bolognese, Carbonara oder einfach nur mit Käse und etwas Pfeffer: italienische Pasta ist wandlungsfähig und außerdem ein kulinarischer Exportschlager - vor allem in Deutschland. Zum Welt-Pasta-Tag an diesem Montag (25. Oktober) feiert das Mittelmeerland die dort gerne al dente (bissfest) verspeiste Teigware. Die Menschen in Italien essen pro Ko...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.