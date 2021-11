Gehortet und vergessen? : Kreatives Kochen mit Fischkonserven

Zu Beginn der Corona-Pandemie hat sich der ein oder die andere mit Fischkonserven eingedeckt - die schmoren nun in Schränken. Also raus damit und rein in Pizzen, Dips oder leckere Puffer. So geht's.

Stolberg/Freiburg | Ob Thunfisch, Heringsfilets oder Sardinen in Öl: Im Jahr 2020 haben Deutsche so viele Fischkonserven gekauft wie selten. Das Fisch-Informationszentrum sprach aufgrund der Corona-Pandemie sogar von „Extremkäufen“. Wer die Vorräte jetzt aufbrauchen will, kann auf ausgefallene Rezepte setzen und vielfältige Zubereitungsvarianten testen. Knusprige P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.