Tipps für Morgenmuffel : Morgens besser aus dem Bett kommen: So starten Sie fit in den Tag

Nur noch fünf Minuten! Viele Menschen sind echte Morgenmuffel und kommen nur schwer aus dem Bett. Sie fühlen sich unausgeschlafen und gerädert. Wir zeigen sieben Tipps, mit denen Sie fit und munter in den Tag starten.

13. Dezember 2021, 16:58 Uhr

Berlin | Beim ersten Klingeln des Weckers freudig aus dem Bett springen, beschwingt summend einer Morgenroutine folgen und sich auf die noch unbekannten Ereignisse und Überraschungen des Tages freuen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Nein? Dann geht es Ihnen wie vielen Morgenmuffeln und Langschläfern auf der ganzen Welt.

Ob wir nun Frühaufsteher oder Nachteulen sind, ist weitgehend genetisch bedingt, wie die "AOK Krankenkasse" berichtet. Das bedeutet aber nicht, dass Morgenmuffel nicht auch fit und in der Folge besser gelaunt in den Tag starten können. Wir zeigen sieben Tipps für mehr Energie am Morgen.

1. Gehen Sie früher ins Bett

Klingt ebenso banal wie einleuchtend. Experten zufolge liegt die optimale Schlafzeit irgendwo zwischen sieben und acht Stunden, fällt aber ganz individuell aus. Die einen brauchen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger Schlaf, um sich fit zu fühlen. Zu wenig, aber auch zu viel Schlaf ist für die Gesundheit nicht förderlich und führt langfristig zu Erschöpfung und Abgeschlagenheit.

Gehen Sie also früher ins Bett und versuchen Sie, ihr individuelles Schlafbedürfnis zu erkennen und zu erfüllen. Bis spät in die Nacht auf einen Bildschirm zu starren sollten Sie ebenfalls vermeiden, da das Licht von Monitoren die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin beeinflusst. Legen Sie das Handy also besser früher zur Seite und lesen Sie stattdessen beispielsweise ein Buch.

2. Drücken Sie nicht ständig die Schlummertaste

Wenn der Wecker in aller Frühe schrillt, ist die Verlockung sehr groß, die Schlummertaste zu drücken und sich nochmal zehn Minuten einzukuscheln. Das ständige Eindösen und wieder geweckt werden ist allerdings alles andere als erholsam. Hinterher fühlt man sich nur müde und dämmrig. Der Schlaf ist deutlich erholsamer, wenn er ohne Unterbrechungen genossen wird.

Hilfreich kann es ebenfalls sein, den Wecker nicht direkt neben dem Bett zu platzieren. Wenn Sie gezwungen sind, aufzustehen, regt das direkt morgens ihren Kreislauf an und verführt nicht zum Weiterdösen.

3. Lassen Sie genügend Licht herein

Tageslicht stoppt die Ausschüttung von Melatonin im Körper, sodass wir wach werden. Schließen Sie deswegen zum Beispiel Ihre Jalousien nicht komplett, damit sie morgens bei ausreichend Licht aufstehen können. Wenn es noch dunkel ist, wenn Sie aufstehen müssen, können Sie mittels einer Zeitschaltuhr dafür sorgen, dass das Licht bereits zehn bis zwanzig Minuten vor dem Klingeln des Weckers angeht. So wachen Sie nicht im stockdunklen Schlafzimmer auf.

4. Duschen Sie nicht zu heiß

Die morgendliche Dusche ist für viele ein Wachmacher. Doch zu warmes Duschen senkt den Blutdruck, das verstärkt die Müdigkeit. Kalt zu duschen oder Wechselduschen aus kaltem und warmen Wasser durchzuführen, regt hingegen schnell und effektiv den Kreislauf an. Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen sollten allerdings mit einem Arzt abklären, ob kaltes Duschen ihr Herz zu sehr belastet.

Noch ein Tipp für alle Warmduscher: Wem eine komplette Kaltdusche nicht geheuer ist, kann auch zum Schluss seine Füße und Waden mit kaltem Wasser abbrausen. Das bringt ebenfalls den Kreislauf in Schwung.

5. Trinken Sie ausreichend Wasser am Morgen

Wenn wir morgens aufwachen, haben wir über viele Stunden keine Flüssigkeit zu uns genommen. Ihren Wasserspeicher sollten Sie deshalb bald nach dem Aufstehen auffüllen. Denn wenn dem Körper Flüssigkeit fehlt, fährt er seine Funktionen herunter und wir fühlen uns müde.

Trinken Sie beispielsweise direkt nach dem Aufstehen ein großes Glas Wasser. Das regt Stoffwechsel und Darmtätigkeit an, beugt Kopfschmerzen vor und befeuchtet die Schleimhäute. Auch ungesüßte Tees sind gut für den Flüssigkeitshaushalt.

6. Treiben Sie Frühsport

Sport am Morgen ist ein sehr guter Wachmacher, am besten an der frischen Luft. Sauerstoff und Bewegung machen fit und munter. Dabei müssen Sie gar nicht unbedingt richtig ins Schwitzen kommen, leichte Gymnastikübungen oder eine kurze Laufeinheit sind laut der "AOK" vollkommen ausreichend. Darüber hinaus sorgt die frühe Bewegung für Entspannung und bessere Laune für den ganzen Tag.

7. Frühstücken Sie reichhaltig

Ein ausgewogenes und reichhaltiges Frühstück gibt Energie für den Tag. Im besten Fall sollte es Ihren Körper mit ausreichend komplexen Kohlenhydraten, Vitaminen und Nährstoffen versorgen. Ein selbstgemachtes Müsli mit Obst, Vollkornbrot oder Gemüsestreifen eignen sich ideal. Ein zuckerhaltiges Frühstück oder Weißbrot hingegen geben nur kurzfristig Energie, sodass man sich schnell wieder erschöpft und auch hungrig fühlt.

