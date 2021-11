Neue Folge von SVZ.Gesundheit : Von der Geburt bis zum Ende

Von der Geburtshilfe bis zur Palliativmedizin reicht der thematische Bogen in der neuen Folge unseres Videomagazins SVZ.Gesundheit.

Avatar_prignitzer von Karin Koslik

02. November 2021, 11:14 Uhr

Schwerin | Jungen, die 2020 in Deutschland zur Welt gekommen sind, haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 78,6 Jahren, vor Mädchen des Geburtsjahrgangs 2020 liegen sogar durchschnittlich 83,4 Lebensjahre. Über diese Zeitspanne reicht der Bogen, den wir in der neuen Ausgabe unseres Videomagazins „SVZ.Gesundheit“ spannen, die am 2.November um 18.30 Uhr live geht. Dr. Stephan Hentschen, Chefarzt der Frauenklinik an den Schweriner Helioskliniken, ist einer der Studiogäste. Der Mediziner hat mittlerweile so vielen Kindern auf die Welt geholfen, dass sie eine Kleinstadt bevölkern könnten. Die allerwenigsten – Statistiken zufolge sind es nur drei bis vier Prozent – werden übrigens tatsächlich am vorherberechneten Termin geboren. Dr. Hentschen erklärt unter anderem, wodurch Frühgeburten ausgelöst werden, wann Kaiserschnitte tatsächlich erforderlich sind und warum er Schnittentbindungen zum Wunschtermin ablehnt.

Was kann Palliativmedizin?

Barbara Annweiler, unsere zweite Gesprächspartnerin, hat nicht nur in den Schweriner Helioskliniken die Palliativstation mit aufgebaut. Sie leitet auch das für Schwerin und Umgebung zuständige Team zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV). Hier werden Menschen betreut, für die es keine Heilung mehr gibt, wohl aber Linderung ihrer Beschwerden. Viele Patienten fürchteten sich davor, auf diese Station eingewiesen zu werden, weiß die erfahrene Ärztin. Tatsächlich gebe es Menschen, die auf der Palliativstation sterben, sehr viele würden dort aber nur stabilisiert und anschließend wieder nach Hause entlassen. Einen Patienten würde ihr Team bereits seit viereinhalb Jahren betreuen. Wichtig sei vor allem, sich beizeiten darüber Gedanken zu machen, wie man zum Lebensende hin betreut und behandelt werden möchte, betont Barbara Annweiler und diese Vorstellungen niederzuschreiben, am besten in einer Patientenverfügung, über die man idealer Weise auch mit dem Hausarzt sprechen sollte.

Frühere Folgen unseres Magazins haben sich mit Adipositas, dem Herzkatheterlabor und Suchterkrankungen beschäftigt.