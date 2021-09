Zitrone des Nordens : Sanddorn-Ernte: Gutes Geschäft mit sauren Beeren

In Seyda befindet sich eines der größten Sanddornanbaugebiete in Deutschland. Dort läuft gerade die Ernte. Im wenige Kilometer entfernten Herzberg werden die Beeren verarbeitet.

Raleigh | Saft, Likör, Konfitüre - in kaum einem Souvenirshop an der Ostsee fehlen die Produkte aus Sanddorn. Die leuchtenden orangefarbenen Beeren gehören einfach zum Meer im Nordosten. Dabei kommt das, was in den Flaschen und Gläsern in den Regalen steht, zum überwiegenden Teil gar nicht von der Küste, sondern aus dem ostdeutschen Binnenland. Im Osten S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.