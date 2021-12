Ernährungsexpertin erklärt : Was Gemüsepulver wirklich bringen

Nicht nur im Fitnessbereich werden „Greens“ als kalorienarme Nährstoffbomben angepriesen. Doch aus Sicht der Ökotrophologin Julia Zichner haben die Pulver gegenüber normalem Gemüse mehrere Nachteile.

Radeburg | Gemüse in Pulverform ist inzwischen in vielen Supermarktregalen zu finden. Die Pulver zu nutzen erscheint superpraktisch: Ein, zwei Esslöffel davon ins Essen oder in ein Getränk mischen - und schon hat man seine Tagesration Gemüse intus. Die Diplom-Ökotrophologin Julia Zichner aus Radeburg hält allerdings wenig von diesen hippen „Greens“. Im Interv...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.