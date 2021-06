Hitze und hohe UV-Werte : Am Mittag die Fußball-EM lieber von zu Hause ansehen

Es wird heiß, und die Europameisterschaft ist in vollem Gange. Viele Fußball-Fans genießen die Spiele am liebsten beim Public Viewing. Aber gerade die Spiele am Nachmittag könnten dabei zu einem Gesundheitsrisiko werden.

Freiburg | Nicht nur die Temperaturen steigen, auch die UV-Strahlung nimmt zu. Die ultraviolette Strahlung erhöht die Gefahr von Sonnenbrand. Hitze könne zudem das Herz-Kreislauf-System belasten, sagte Andreas Matzarakis, Leiter des Zentrums für Medizinisch-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Freiburg. Für Donnerstag und Freitag (17...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.