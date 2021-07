Ess-Kultur : Eckart Witzigmann: „Restaurants sind keine Kathedralen“

Eckart Witzigmann gilt als einer der besten Köche der Welt. Mit seiner „Nouvelle Cuisine“ hat er die Küche verändert wie wenige andere. Jetzt wird er 80.

München | Zurück an den Herd, heißt es bei den einen - andere greifen indes weiter zur Tiefkühl-Pizza: Der Jahrhundert-Koch Eckart Witzigmann sprach mit der Deutschen Presse-Agentur über die Auswirkungen der Corona-Krise am heimischen Herd, die Zukunft der Ess-Kultur - und Etikette. Die Corona-Krise hat Menschen an den Herd gezwungen, die früher lieber essen...

