Verfallsdatum : Hausapotheke einmal pro Jahr kontrollieren

Eine Haushaltsapotheke ist wichtig. Da aber auch Medikamente ein Verfallsdatum haben, sollte man sie einmal im Jahr kontrollieren. Die abgelaufenen Arzneimittel müssen dann richtig entsorgt werden.

von dpa

12. April 2018, 16:40 Uhr

Mindestens einmal pro Jahr lohnt sich eine gründliche Kontrolle der Hausapotheke . Denn anders als bei Lebensmitteln ist das Verfallsdatum bei Medikamenten unbedingt ernstzunehmen, erklärt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).

Abgelaufene Medikamente sind eventuell nicht mehr wirksam, manchmal sogar schädlich. In die Toilette gehören sie aber auf keinen Fall, auch nicht in flüssiger Form. Stattdessen können Verbraucher sie in den meisten Kommunen einfach in den Hausmüll werfen. Manche Apotheken nehmen alte Medikamente ebenfalls an. Details zu den Möglichkeiten vor Ort gibt es im Netz .