Medizin in der Zukunft : Ich, einfach verbesserlich

Larry Smarr hat einen digitalisierten Körper, er vermisst seinen Darm, seinen Blutdruck, seine Hormone. Er plante sogar seine eigene Operation. Heute hat er weltweit Jünger, die sich penibel selbst überwachen.

von Katja Ridderbusch

07. April 2018, 16:00 Uhr

Jeden Morgen stellt sich Larry Smarr auf eine digitale Waage, die sein Gewicht ins Internet funkt. Er nimmt eine Stuhlprobe, friert sie ein und bringt sie nach ein paar Tagen zusammen mit weiteren Proben ins Labor. Bevor er etwas isst, gibt er die Zutaten seiner Mahlzeiten in eine Smartphone-App ein, die daraus seine Nährstoffzufuhr errechnet. Und dann macht er seine Ergebnisse öffentlich – alles im Dienst der Wissenschaft, wie er sagt.

Smarr blickt freundlich und aufmerksam durch seine randlose Brille. Schon als Junge in einer Kleinstadt im Mittleren Westen der USA legte er ein Logbuch mit Frequenzen und Rufzeichen aller Radiostationen des Landes an. Daten hätten ihn schon immer gefesselt, sagt er. Heute ist er Forscher, Erfinder und Gründungsdirektor des California Institute for Telecommunications and Information Technology, kurz: Calit2. Und das Gesicht eines Trends, der sich weltweit verbreitet: das Sammeln, Analysieren und Auswerten persönlicher Gesundheitsdaten mithilfe digitaler Technologie. Das Ziel dieser sogenannten Quantified-Self-Bewegung ist die Optimierung des eigenen Körpers. Auch in Deutschland findet sie immer mehr Anhänger.

Smarr gibt Ted Talks und Interviews über die Erkenntnisse seines Self-Tracking, schreibt Gastbeiträge in Fachpublikationen und Publikumsmedien. Dabei ist er eigentlich Astrophysiker, forschte in Princeton, Yale und Harvard zu Schwarzen Löchern. Zur digital personalisierten Medizin brachte Smarr vor 18 Jahren ein Schlüsselerlebnis: Der Forscher hatte einen Ruf an die Universität von Kalifornien in San Diego erhalten. Im Süden Kaliforniens angekommen fiel Smarr als Erstes die unterschiedliche Lebensweise auf. Er kam aus dem Mittleren Westen, dem „Epizentrum der Fettleibigkeit“, wie er es nennt, in eine Region, in der die Menschen überwiegend fit und gesundheitsbewusst lebten.

Alles für die Zukunft

Auch Smarr war damals übergewichtig, 93 Kilo brachte er auf die Waage. Er wurde neugierig: Was machten all die schlanken, gesund aussehenden Menschen anders? Und was musste er tun, um wie sie zu werden? Smarr stellte seine Ernährung um und heuerte einen Fitnesstrainer an. Dann ließ er sein Blut und seinen Stuhl untersuchen, regelmäßig und detailliert. Ließ seine DNA auf genetische Mutationen testen. Legte sich ein Fitnessarmband zu. Auch fing er an, seine ersten persönlichen Gesundheitsdaten zu sammeln. Er nahm 15 Kilo ab.

Seine systematische Selbstanalyse zeigte ihm, dass er unter Morbus Crohn leidet, einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung. Ärzte bestätigten die Diagnose. Smarr entwickelte daraufhin mit seinem Team ein computergestütztes 3-D-Modell seines Darms, das nahezu in Echtzeit die neuesten Daten seines Körpers einspeist und sich ständig selbst aktualisiert.

Smarrs Selbstvermessung ist längst zu einem Forschungsprojekt geworden. Regelmäßig führt er Ingenieure, Mediziner und andere Patienten durch die Dunkelkammer seines Instituts, in der virtuelle Modelle seiner Innereien in schillernden Farben leuchten.

Hat er sich eigentlich irgendwann einmal unwohl dabei gefühlt, seine persönlichen Daten so offen mit der Welt zu teilen? Smarr zögert kurz. „Nein“, sagt er dann, „nie“. Er sieht sich als jemand, der in der Zukunft der Medizin lebt und von dort aus in die Gegenwart berichtet. Wer sich in Sicherheit wiege, weil er einmal im Jahr zu seinem Hausarzt gehe, der sei naiv, sagt Smarr. Mit moderner Technologie könne stattdessen jeder Verantwortung und die Kontrolle über seinen eigenen Körper übernehmen, sagt er. Sein Fitbit piept. Zeit für eine Runde Bewegung.

Smarr weiß, dass er mit all seinen Selbstanalysen privilegiert ist. Die meisten Menschen haben weder die technischen noch finanziellen Möglichkeiten, ihren Körper so präzise zu durchleuchten. Doch das sei auch gar nicht nachahmenswert. Smarr kennt die Fallstricke der Selbstvermessung: Was, wenn seine Gesundheitsdaten in falsche Hände gelangen? Zudem ist da die Sache mit der Sucht nach immer besseren Werten, mit der Obsession zur Selbstoptimierung. Smarr versteht sich als ein Modell für den Patienten der Zukunft, wenn die Selbstvermessung einfacher und billiger sein wird. In fünf oder zehn Jahren etwa, schätzt er.

In diesem Alltag der nahen Zukunft könnte das Smartphone zum persönlichen Gesundheitsassistenten. Menschen könnten ihren genetischen Code und ihre gesamte Patientenakte im Internet speichern, abrufen und teilen. Glukosemesser wären so klein und diskret wie ein Pflaster. Tracking-Bänder mit drahtlosen Sensoren könnten Vitalfunktionen messen, Puls, Blutdruck, Körpertemperatur, Atemfrequenz. Wichen die Daten von den persönlichen Normalwerten ab, sendete das Gerät eine Notiz direkt an den Arzt, oder es meldete sich ein virtueller Gesundheitscoach beim Nutzer.

Darrell West blickt optimistisch in diese Zukunft. „Durch die Fortschritte in der digitalen, mobilen und personalisierten Medizin werden Menschen Probleme in ihrem Körper erkennen können, bevor sie zu einer Krise werden“, sagt er. West ist Politikwissenschaftler und Technologieexperte bei der Brookings Institution, einem Thinktank in Washington, D.C. Die digitale Selbstvermessung werde das amerikanische Gesundheitssystem komplett verändern, glaubt er. Es werde alltäglich sein, Krankheiten vorzubeugen und Risikofaktoren schnell zu erkennen.

Die größte Hürde zu diesem Szenario sieht West in den derzeitigen Verschreibungsrichtlinien der USA. Neue Technologien würden nur zögerlich von den Krankenkassen anerkannt. Die Kassen wollten Langzeitstudien sehen, Beweise, dass die Methoden etwas bewirken. Solche langen Beobachtungsreihen können neue Technologien jedoch noch nicht liefern. Auch die aktuellen Gesetze zum Schutz von Patientendaten bremsen die Einführung der digitalen Gesundheitstechnologie. Der Austausch von personenbezogenen medizinischen Daten ist in den USA wie auch in Europa streng reguliert.

Zahlreiche Bedenken

„Und dann wäre da noch die Frage nach der Haftung im Fall eines Schadens“, sagt West. Heute trägt bei einer Operation traditionell der leitende Chirurg die juristische Verantwortung. Doch inwiefern sind die Hersteller von Sensoren und Analysegeräten haftbar, wenn sie von dem Patienten genutzt werden? „Oder was passiert“, spekuliert West, „wenn Computerwissenschaftler an einer Operation beteiligt sind und etwas schiefläuft?“

Wie so eine Operation der Zukunft aussehen könnte, hat der Selbstvermessungspionier Larry Smarr bereits demonstriert. Ende November 2016 ließ er sich in der Universitätsklinik in San Diego von einer Chirurgin unter seiner Anweisung 20 Zentimeter aus seinem entzündeten und aufgequollenen Dickdarm schneiden. Dichtes Gedränge herrschte damals im OP-Saal, Ärzte, Helfer, Techniker und eine Video-Crew der Pressestelle waren anwesend. Über Smarr hingen die weißen Greifarme des Operationsroboters DaVinci, in dessen Speicher ein Team von Computerwissenschaftlern das dreidimensionale Modell von Smarrs Darm einspeisten.

Schon heute kommen 3-D-Simulationen von Organen bei komplexen Gehirn- und Herzoperationen zum Einsatz. Bei beweglichen Organen wie dem Darm sind sie jedoch selten. Dabei seien die dafür notwendigen Daten in der Regel vorhanden, sagt Smarr. Bei der Diagnostik werden mittels Magnetresonanztomografie (MRT) mehrere Hundert digitale Schnittbilder von einem Organ erzeugt – ein Standardverfahren. Diese Bilder können in ein virtuelles Modell umgewandelt werden, mit einer Software, die etwa 200 Dollar kostet.

Der Grund für das Zögern seien jedoch weder die Kosten noch die verfügbare Technologie, sagt Smarr. Sondern die Ärzte: Sie wollen die Risiken einer OP so gering wie möglich halten. Deshalb laufen Operationen nach einer präzise eingeübten, detailliert getakteten, Tausende von Malen praktizierten Choreografie ab. Und auch in der Ausbildung von Ärzten ist der Einsatz von digitalen Technologien bis heute kein Schwerpunkt. Doch Smarr ist davon überzeugt, dass sich das ändern wird. Er erinnert an die ersten roboterassistierten Operationen in den 80er Jahren, bei denen es ebenso Skepsis gegeben habe. Heute kommen solche Roboter weltweit in modernen Operationssälen zum Einsatz.

Für seine Darmoperation vor zwei Jahren fand er eine Chirurgin, die seine Begeisterung für neue Technologien teilte. Sonia Ramamoorthy stammt aus einer Ingenieursfamilie und freute sich auf den Eingriff. Es sei großartig gewesen, mithilfe der 3-D-Simulation zu operieren, sagte sie.

Gemeinsam bereiteten sich Ärztin und Patient auf die Operation vor. Smarr führte die Chirurgin in einem aktuellen dreidimensionalen Abbild seines Darms durch dessen verschlungene Windungen. Weil Smarr die Operation so detailliert vorbereiten konnte, verkürzte sich ihre Dauer um mindestens eine Stunde, schätzte die Chirurgin. Das verringerte auch das Risiko für spätere Komplikationen. Und so konnte Smarr das Krankenhaus bereits nach vier Tagen verlassen. Zwei Wochen später lief er wieder acht Kilometer am Tag. 10 000 Schritte, wie sein Fitbit vermeldete.