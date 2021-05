Eine echte Entlastung : Mealprep: Wenn das Mittagessen schon im Kühlschrank wartet

Mahlzeiten vorzukochen ist 'ne gute Sache: Das wusste schon Oma. Heute heißt es Mealprep und sorgt dafür, dass auf einen im Homeoffice oder nach Feierabend schon Essen wartet - eine echte Entlastung.

Berlin/Freiburg im Breisgau | Wer im Homeoffice arbeitet, kennt es: In der Mittagspause schaut man mit knurrendem Magen ratlos in den Kühlschrank - und greift am Ende doch wieder zum Käsebrot oder der Dosensuppe. Dass es auch vielseitiger, leckerer und stressfreier geht, zeigt die Mealprep-Szene. Grundgedanke ist, dass man die Mahlzeiten der nächsten Tage gebündelt plant und vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.