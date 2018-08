Nicht reiben : Sand oder Sonnencreme mit Wasser aus dem Auge spülen

Was kann man bei Sommerhitze besseres tun, als ins kühle Nass zu springen? Wer vom Chlorwasser in Freibädern brennende Augen bekommt oder sich Sonnencreme ins Auge schmiert, sollte nicht reiben.

von dpa

10. August 2018, 10:43 Uhr

Nach dem Freibadbesuch brennen oder jucken manchen Badegästen die Augen. Meist liegt es am Chlor, erklärt Professor Frank G. Holz, Vorsitzender der Stiftung Auge. Es kann in Verbindung mit Urin aus dem Wasser, Schweiß oder Schmutzpartikeln die Augen reizen.

Wer unter Wasser die Augen öffnet, wäscht zudem den Tränenfilm heraus. So können Keime und Schmutz leichter eindringen. Was die Augen ebenfalls reizt: Sonnencreme oder Sand. Ist etwas ins Auge geraten, spült man es am besten mit Wasser aus. Wichtig: Nicht in den Augen reiben.

Jucken oder brennen die Augen am Abend, helfen künstliche Tränenflüssigkeit mit Hyaluron und Augensalben. Lassen die Symptome nach 24 Stunden nicht nach, sollten Betroffene zum Augenarzt gehen.