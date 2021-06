Vor allem Ältere betroffen : Telefon-Betrugsmasche mit elektronischem Impfnachweis

Er ist gerade erst eingeführt worden. Schon werden die ersten kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem elektronischen Impfnachweis gemeldet. Betrüger versuchen an Kontodaten der Nutzer zu gelangen.

Korbach | Bei einer neuen Betrugsmasche geben Kriminelle am Telefon an, elektronische Impfnachweise zu erstellen - um damit an Kontodaten zu gelangen. Die Betrüger rufen vor allem ältere Menschen an und geben sich als Mitarbeiter vom Gesundheitsamt aus, wie der Landkreis Waldeck-Frankenberg und die Polizei mitteilten. Die Anrufer täuschten vor, dass sie eine...

