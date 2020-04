Unfall auf dem Kopf : Entfärben der Haare kann schwierig sein

Mit einer neuen Haarfarbe ganz anders aussehen? Klingt reizvoll, kann aber auch daneben gehen. Dann kann ein Produkt zum Entfärben helfen. Doch für die Haare bedeutet eine solche Anwendung Stress.

Avatar_prignitzer von dpa

27. April 2020, 13:34 Uhr

Darmstadt (dpa/tmn) – Chemische Haar-Entfärber aus dem Handel stellen nicht unbedingt die ursprüngliche Haarfarbe wieder her. Solche Präparate milderten lediglich die Farbmoleküle ab, erklärt das Portal «Haut.de». Gute Ergebnisse erzielen die Mittel vor allem bei dunkler gefärbten Haaren. Dagegen lassen sich blondierte Haare nicht entfärben, weil sie keine Pigmente mehr enthalten.

In jedem Fall sind die Haare nach dem Entfärben sehr strapaziert und fühlen sich spröde an. Eine Entfärbung beim Friseur in mehreren Schritten ist meist erfolgreicher, stresst die Haare aber ebenfalls. Reichhaltige Spülungen und Haarkuren sind hier sinnvoll.

Wer nach einer Entfärbung wieder neu färben will, sollte damit ein paar Wochen warten.