Supermodel : Gisele Bündchen über Tom Bradys Rücktritt

Als erfolgreichster Football-Spieler in der NFL-Geschichte hatte Brady nun seinen Rückzug bekanntgegeben. Brady und Bündchen sind seit 2009 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.

Nach dem Rücktritts ihres Ehemanns Tom Brady hat Supermodel Gisele Bündchen Erinnerungen an dessen NFL-Karriere in den sozialen Medien geteilt. „Als ich dich vor über 15 Jahren kennenlernte, wusste ich nicht das Geringste über Football”, schrieb die Brasilianerin am Dienstag auf ihren Social-Media-Kanälen. In den Jahren, die sie ihn angefeuert habe, h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.