Bequem und schick : Slipper liegen im Trend: Neue Flats für einen heißen Sommer

Auch wenn High Heels nach wie vor eine feminine Versuchung sind - bequem sind sie nicht. Umso mehr können sich modebewusste Frauen freuen: Flache Schuhe liegen in diesem Sommer wieder vorn.

von dpa

09. April 2018, 04:43 Uhr

Wer schön sein will, muss leiden? Das muss diesen Sommer nicht sein. Es muss nicht immer gleich gelitten werden. Was Schuhe angeht, können sich Frauen gerne von High Heels verabschieden und zu bequemen Slippern greifen.

Der Startschuss für diesen Trend fiel bei Gucci. Das italienische Luxuslabel brachte den Slipper zurück auf die Laufstege - traditionell mit einer Spange aus Metall, die einem Trensengebiss nachempfunden wurde. «Das führt in dieser Saison dazu, dass auch andere Slipper diese Metallspangen als Schmuck haben,» sagt Claudia Schulz vom Deutschen Schuhinstitut in Offenbach. «Sie geben dem eigentlich sehr schlichten Schuh den gewissen Twist.»

Doch nicht nur mit Metallspangen schmückt sich der Slipper jetzt: «Auch Federn sieht man an den aktuellen Modellen häufig,» sagt Shopping-Profi Andreas Rose aus Frankfurt am Main. Sogar Fell werde als Schmuck eingesetzt - selbst im Sommer. Beides seien allerdings Varianten für gutes Wetter.

Schulz unterscheidet bei den Slippern generell zwei Varianten: «Eine erinnert an College-Schuhe aus den 80er Jahren und hat ein langes, hochgezogenes Blatt. Die andere dagegen hat ein kürzeres Blatt und ist somit eine tolle Alternative zu Ballerinas.» Doch nicht nur diese löst der Slipper in der Gunst der Frauen jetzt ab. «Slipper avancieren auch mehr und mehr zur Konkurrenz zu Sneakers.»

In der Form ist bei Slippern jetzt alles zu haben. Eckige Silhouetten liegen ebenso im Trend wie leicht runde Formen. Und: Der Slipper hat Verwandte bekommen, bei denen die Ähnlichkeit zum Original nicht zu übersehen ist. «So gibt es in diesem Sommer viele Varianten, bei denen die Ferse offen bleibt,» sagt Schulz. «Und auch Pantoletten in Slipper-Optik liegen im Trend.»

Verwunderlich ist der Trend kaum: Slipper und ihre Varianten sind nicht nur modisch, sie sind auch pragmatisch und bequem. «Dabei können sie durchaus luxuriös wirken», meint Andreas Rose. «Sei es durch einen kostbar schimmernden Metallic-Look, durch Brokatstoffe oder Schmucksteine.» Auch farblich haben die aktuellen Flats eine Menge zu bieten: «Von Pastelltönen bis hin zu klaren Farben wie Rot und Türkis ist alles dabei», sagt der Styling-Berater. Und Schulz fügt hinzu: «Bei leuchtenden Tönen sollte man darauf achten, dass die Füße leicht gebräunt sind.»

Aber wozu kann man die aktuellen Slipper-Varianten denn eigentlich am besten tragen? «Eigentlich zu fast allen Anlässen», sagt Stylistin Ritchie Karkowski aus Timmendorfer Strand. «Zusammen mit einer Seidenbluse, einem Blazer und einer 7/8-Hose sind Slipper businesstauglich.» Kombiniert mit schlichtem Shirt und am Saum umgekrempelter Jeans entsteht ein toller Freizeit-Look.

Auch zu Röcken in verschiedenen Formen lassen sich Slipper prima kombinieren. Da sollte man allerdings auf die eigene Körpergröße achten: «Ein weit geschnittener, wadenlanger Rock und dazu Flats - das steht großen Frauen besser als kleineren», sagt Karkowski. Schmal geschnittene Röcke könne dagegen fast jede Frau mit flachen Schuhen kombinieren.

Nur in Ausnahmen sollte auf Slipper verzichtet werden. «Wenn man eine weit geschnittene Hose und dazu ein Oberteil trägt, beides gestreift - das wirkt dann in der Tat ein wenig so, als sei man gerade erst aufgestanden», sagt Karkowski.

Ein besonderes Accessoire kommt in diesem Sommer jedoch dazu, wenn man Slipper trägt: «Während für Männer nach wie vor die Devise "barfuß in Slippern" gilt, tragen Frauen dazu jetzt kleine Söckchen», sagt Schuh-Expertin Schulz. «Mal in Netz-Optik, mal verziert mit Perlen oder kleinen Steinchen - das gibt dem Auftritt eine verspielte, leicht romantische Note.»