Nagellack : Sommer auf den Nägeln

Auf die Hände blickt man seinem Gegenüber oft. Eine gute Maniküre fällt dementsprechend auf – vor allem natürlich die Farben auf den Nägeln. Nun ist die Mode auf raschen Wechsel ausgelegt, so dass es selbst bei den Farben für die Finger Trends gibt. Im Sommer 2017 ist das Grün sowie Blau.

Frank Schäberle vom VKE-Kosmetikverband fasst die Neuheiten so zusammen: „Es darf knallen, glitzern und funkeln. Dabei stehen leuchtende Farben wie Grün oder auch Blau oder Pink im Mittelpunkt.“ „Für mich machen zum einen Ocean-Farben wie Grün und Blau das Rennen“, sagt Mode- und Make-up-Stylistin Ritchie Karkowski. „Grün wird sich mit Sicherheit ebenso durchsetzen wie sanfte Korallentöne.“

Vesna Pejak vom Studio PinkNail bei Haareszeiten ergänzt die Trendpalette für Menschen, die es weniger exzentrisch wollen, um etwas Unauffälligeres: „Wer es klassisch mag, der setzt auf helle Beerentöne oder Pastelle.“ Die zarten Farben sind beinahe schon ein solcher Klassiker wie Rot. Wobei der Farbton im Sommer 2017 auch eine Auffrischung erlebt: Modefans tragen laut Karkowski den klassischen Rotton „mit einem Stich ins Orange“. Außerdem immer beliebter sind sogenannte Chrome Nails: Lacke in Metallictönen.

Doch Farbtrend hin oder her: Für Styling-Expertin Karkowski kommt es nicht allein auf die Lackfarbe an, sondern darauf, wie man sie kombiniert. „Am schönsten sieht es immer noch aus, wenn eine Farbe im Outfit mit dem Nagellack harmoniert.“ Ein Beispiel: „Ein Kleid mit roten Blüten wird durch roten Nagellack perfekt ergänzt, trägt man eine verwaschene Jeans, sieht Türkis dazu super aus.“ Vermeintlich ein neuer Trend, der in so manchem Laden auch mit neuem Namen so beworben wirbt, sind sogenannte Fullcover-Nägel. Hier sollte man sich aber nicht beirren lassen: Es handelt sich lediglich um das Bemalen des kompletten Fingernagels in einer Farbe. Zuletzt war es ja beliebt, die Seiten oder die Spitzen des Nagels andersfarbig zu tünchen. Das ist schon wieder weniger angesagt.

Über den Lack werden mit Schablonen oder Sticker Muster gelegt. „Vor allem geometrische Muster liegen im Trend“, berichtet Pejak. „Dagegen sind Blümchen definitiv out.“ Ebenfalls angesagt sei das Verzieren mit speziellen Stempeln, die sich ebenfalls auf den fertig manikürten Nagel tupfen lassen.

Übrigens: Wie viele andere Make-up-Produkte auch, hat der Nagellack eine längere Geschichte. Schon um 1800 färbten Frauen ihre Nägel mit rotem Öl ein. Der erste richtige Lack kam 1925 auf den Markt. Zu dieser Zeit wurde nur die Nagelmitte lackiert, der Mond und die Spitze blieben farblos.

Einige Jahre später stellte ein US-Chemiker den ersten farbintensiven Lack her, der auf neuartigen Farbpigmenten basierte. Sie lassen sich besser auftragen und in vielen, unterschiedlichen Tönen herstellen. Das war die Geburtsstunde der Firma Revlon, die bis heute als Vorreiter in Sachen Lack gilt.

Doch auch künstliche Nägel sind keine neue Erfindung: Bereits 1970 gab es Varianten aus Acryl. Acrylnägel kommen auch heute noch zum Einsatz, weil sie aufgrund ihrer langen Haltbarkeit besonders für brüchige Nägel geeignet sind. Sie lassen sich aber nur im Nagelstudio realisieren. Die Alternative ist der weichere Gelnagel. Er besteht aus einem Acrylat, das mit Hilfe von UV-Licht aushärtet. Dieser Lack ist einfacher zu modellieren, er hält dafür nicht so lange. Gellacke zum Auftragen zu Hause mit versprochenen Haltbarkeitszeiträumen von bis zu zwei Wochen haben zuletzt die Drogerien erobert – teils braucht es dafür nicht einmal mehr eine UV-Lampe.

von Andrea Abrell

erstellt am 22.Jul.2017 | 16:00 Uhr