Politik : 17-Jähriger soll Anschlag geplant haben, Reul: keine Gefahr

Nach der Inhaftierung eines 17-jährigen Terrorverdächtigen besteht nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU) derzeit keine konkrete Gefahr. Es gebe aber Hinweise, dass sich der aus Kerpen bei Köln stammende Jugendliche seit etwa Anfang 2020 zunehmend islamistisch radikalisiert habe, sagte Reul am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Der Jugendliche habe sich von seinem üblichen sozialen Umfeld isoliert.

Dem 17-Jährigen werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Das Polizeipräsidium Köln sei am vergangenen Samstag auf besorgniserregende Textnachrichten des bereits polizeibekannten Kerpeners aufmerksam gemacht worden. In einer Nachricht habe er behauptet, er werde von Islamisten in Hannover festgehalten. In einer wei...

