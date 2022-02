Extremismus : 17-Jähriger soll islamistischen Anschlag geplant haben

Nach einem Polizeieinsatz in Hannover am Wochenende sitzt ein Jugendlicher in U-Haft. Er soll einen islamistisch motivierten Anschlag vorbereitet und behauptet haben, dass er einen Sprengsatz gebaut habe.

Das Amtsgericht Kerpen hat Haftbefehl gegen einen 17 Jahre alten Terrorverdächtigen erlassen. Das bestätigte ein Gerichtssprecher. Dem aus Kerpen bei Köln stammenden Jugendlichen werde Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Nach Verkündung des Haftbefehls wurde er in die Jugendhaftanstalt nach Wuppertal gebracht. Zuvor h...

