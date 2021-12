Wertpapier statt Edelmetall : Gold-ETC können Depot ergänzen

Es müssen nicht immer Barren oder Münzen sein. Wer in Gold investieren will, kann auch Wertpapiere kaufen. Das Gute daran: Die sogenannten ETC sind mit echtem Gold hinterlegt.

Berlin | Gold ist bei Anlegern hierzulande beliebt. Als Beimischung zum Depot kann die Anlage durchaus sinnvoll sein. Wer sich nicht unbedingt glänzende Barren oder Münzen zu Hause in den Tresor legen will, kann auch Wertpapiere kaufen: sogenannte Gold-ETC. Das Kürzel ETC steht für Exchange Traded Commodities, heißt übersetzt etwa börsengehandelte Rohstoffe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.