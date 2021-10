Neue Corona-Regeln der Länder : Lockerungen für Clubs und keine Masken mehr in Schulen

Stabile Fallzahlen sorgen in mehreren Bundesländern für Lockerungen der Corona-Regeln: Vielerorts wird die Maskenpflicht in Schulen aufgehoben, Aufatmen heißt es auch für Clubs. Die 3G-Regel fällt dabei aber unterschiedlich scharf aus.

Saarbrücken | In mehreren Bundesländern enden am Freitag Corona-Beschränkungen. So gilt in Nordrhein-Westfalen ab Freitag keine Maskenpflicht im Freien mehr. In Fußballstadien, bei Konzerten und anderen Großveranstaltungen ist wieder mehr Publikum zugelassen. Stehplätze dürfen allerdings nur zur Hälfte belegt werden und nur dann, wenn auf Gängen eine medizinische S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.