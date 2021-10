Regeln und Ausnahmen : Schwarzfischen in MV: Diese Strafen drohen Anglern ohne Schein

Wer in Deutschland fischen will, darf sich nicht einfach an den nächsten Teich stellen und die Angel ins Wasser halten. Anglern ohne Schein drohen hohe Strafen – aber es gibt Ausnahmen.

Hamburg | Spätestens mit der Corona-Pandemie ist das Angeln als Frischlufthobby vielerorts zum gut sichtbaren Trend geworden. Angler sind auch im öffentlichen Raum wie in Parks und am Hafenbecken aktiv. Und Influencer und Promis wie der Rapper Materia präsentieren ihre Beute stolz in den sozialen Medien und begeistern zunehmend jüngere Menschen fürs Angeln. R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.