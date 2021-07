Corona-Flaute : Schwere Zeiten für Geldfälscher

Die Corona-Krise erschwert auch Geldfälschern das Handwerk. Weil Feste ausfielen und Gaststätten zeitweise geschlossen waren, haben die Kriminellen weniger Gelegenheit, Blüten unters Volks zu bringen.

Frankfurt am Main | Es hat Seltenheitswert, dass Fahnder eine Geldfälscher-Bande mit Verbindungen zur italienischen Mafia zerschlagen wie in diesem Frühjahr in Nordrhein-Westfalen. Das liegt vor allem daran, dass viele Kriminelle gar nicht erst versuchen, in großem Stil Euro-Blüten mit „hoher Professionalität“ - so die damalige Beschreibung der Ermittler - unters Volk zu...

