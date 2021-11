Vorsicht, Falle! : Versicherung für Elektrogeräte lohnt oft nicht

Smartphones können ins Geld gehen und auch Laptops sind nicht billig. Eine Versicherung für solche Geräte abzuschließen, ist naheliegend. Im Schadensfall gehen Kundinnen und Kunden aber oft leer aus.

Hamburg | Für hochwertige Elektrogeräte bieten viele Händler auch Versicherungen an. Angepriesen werden die Policen häufig als „Garantieverlängerung“ oder als „Plusschutz“. Doch in vielen Fällen halten die Verträge nicht, was sie versprechen, warnt der Bund der Versicherten in Hamburg. Die Gründe: Die Versicherungsfalldefinitionen sind oft sehr eingeschränkt...

