Prozess : Boris Becker: Auch bei mir muss Unschuldsvermutung gelten

Am 21. März soll in London der Strafprozess gegen Boris Becker beginnen. Ihm wird vorgeworfen, in seinem Insolvenzverfahren teilweise Vermögenswerte verheimlicht und Trophäen nicht ausgehändigt zu haben.

Der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker (54) blickt seinem Strafprozess vor einem Gericht in London zuversichtlich entgegen. „Ich bin ein positiv eingestellter Mensch, glaube grundsätzlich immer an das Gute und an die englische Gerichtsbarkeit. Deswegen macht mich der Gedanke an den Gerichtsprozess nicht schlaflos“, sagte der frühere Tennisprofi i...

