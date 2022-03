Gespartes Geld : Das passiert bei der Insolvenz russischer Banken

Nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine drohen Banken-Insolvenzen. Was geschieht mit dem angelegten Geld? Was Kunden von Tochtergesellschaften russischer Banken wissen sollten.

Um noch Zinsen zu bekommen, legen viele Sparer ihr Geld auf Tages- oder Festgeldkonten bei ausländischen Banken an. Wird eine Bank zahlungsunfähig, sind die Einlagen bis zu einer gewissen Grenze geschützt. Das gilt auch für alle, die ihr Geld bei der europäischen Tochter einer russischen Bank angelegt haben, erklärt Andreas Eichhorst, Vorstand der Ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.