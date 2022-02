Lockerungen in Sicht : Drei-Stufen-Plan: Die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern

Innerhalb der nächsten vier Wochen sollen Corona-Maßnahmen nach und nach gelockert werden. Bund und Länder haben dafür einen Stufenplan erarbeitet. Am 20. März sollen alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen entfallen.

Bund und Länder haben sich auf die Rücknahme von Corona-Maßnahmen in drei Stufen in den kommenden vier Wochen bis zum Frühlingsbeginn am 20. März verständigt. Wann einzelne Einschränkungen bis dahin konkret aufgehoben oder heruntergefahren werden, ist abhängig vom Bundesland und davon, wie schnell jeweils die entsprechenden Corona-Verordnung geändert w...

