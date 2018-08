Top Ten der Ratgeber : «Focus»-Bestseller: Doppel für Stahl und Reinwarth

Mit «Das Kind in dir muss Heimat finden» bleibt Ratgeber-Autorin Stefanie Stahl in dieser Woche auf Erfolgskurs. Doch ist es nicht ihr einziges Buch, das es in die Top Ten schafft. Ihre Beziehungstipps sind auch wieder gefragt.

von dpa

18. August 2018, 07:25 Uhr

Gleich drei Wiedereinsteiger gibt es in der Ratgeber-Bestsellerliste in dieser Woche. Nora Imlau kehrt mit «So viel Freude, so viel Wut» auf Rang sieben zurück. «Jetzt! Die Kraft der Gegenwart» von Eckhart Tolle steigt auf der Neun wieder ein.

Stefanie Stahl gelingt mit «Jeder ist beziehungsfähig» die Rückkehr auf der Zehn. Mit ihrem Bestseller «Das Kind in dir muss Heimat finden» belegt die Erfolgsautorin zudem wie in den Vorwochen den ersten Platz.

Auch Journalistin und Autorin Alexandra Reinwarth kann zwei Titel in den Top Ten platzieren. Sie behauptet mit «Am Arsch vorbei geht auch ein Weg» den zweiten Rang. Gleichzeitig klettert sie mit «Das Leben ist zu kurz für später» von der Vier auf die Drei.

Platz Titel Preis 1. (1.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden; Kailash Euro 14,99 2. (2.) Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg; Mvg Verlag Euro 16,99 3. (4.) Reinwarth, Alexandra: Das Leben ist zu kurz für später; Mvg Verlag Euro 16,99 4. (3.) Bracht, Petra: Intervallfasten; Gräfe und Unzer Euro 14,99 5. (5.) Graf, Danielle; Seide, Katja: Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn; Beltz Euro 14,95 6. (8.) Das Vorsorge-Set; Stiftung Warentest Euro 14,90 7. (WE.) Imlau, Nora: So viel Freude, so viel Wut; Kösel Euro 20,00 8. (9.) Dr. med. Anne Fleck; Vössing, Su: Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode; Becker Joest Volk Verlag Euro 29,95 9. (WE.) Tolle, Eckhart: Jetzt! Die Kraft der Gegenwart; J. Kamphausen Euro 14,80 10. (WE.) Euro 14,99

Die «Focus»-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.