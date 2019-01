Wird das Bargeld knapp? : Geldtransporter-Fahrer setzen Warnstreiks fort

«Nicht kompromissfähig» sei das Angebot der Arbeitgeber für rund 12.000 Beschäftigte in der Geld- und Wertdienst-Branche, schimpft Verdi. Doch der Branchenverband zeigt sich unnachgiebig und will sein Angebot nicht nachbessern.

von dpa

03. Januar 2019, 10:36 Uhr

Viele Geldautomaten und Geschäfte in Deutschland werden voraussichtlich auch am Donnerstag nicht mit Bargeld versorgt. Nach einem bundesweiten Warnstreik am Mittwoch von Geldtransporter-Fahrern hat die Gewerkschaft Verdi erneut dazu aufgerufen, die Arbeit befristet niederzulegen.

Für Verbraucher hatten die Ausstände bislang kaum Folgen, teilte die Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW) mit. Punktuell konnte es demnach aber vorkommen, dass sich die Belieferung von Bargeld an Geldautomaten verzögerte. Aber der BDGW betonte: «Entgegen den Behauptungen der Gewerkschaft wird Bargeld nicht knapp.»

Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeberseite im Tarifstreit um höhere Löhne für rund 12.000 Beschäftigte in der Geld- und Wertdienst-Branche erhöhen. Die fünfte Tarifrunde ist am Donnerstag in Berlin (11.00 Uhr) geplant. Zuvor will Verdi vor dem Tagungsort eine Kundgebung (10.30 Uhr) abhalten.