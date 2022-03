Hamburg : Hamburger Michel setzt für Spenden auf echte Michel-Groschen

In der Corona-Pandemie ist Hamburgs berühmteste Kirche - der Michel - von der bundesweiten Solidarität überrascht worden. Nun setzt das Team weiter auf diese Verbundenheit und hat sich eine neue Aktion zum Spendensammeln ausgedacht. Dabei spielt Silber eine besondere Rolle.

Zu Beginn der Corona-Pandemie musste der Hamburger Michel SOS funken: Weil die Touristen ausblieben, fehlte jede Menge Geld. Mit der kreativen Aktion „Rettungsringe“ konnte Hamburgs berühmteste Kirche ihr Überleben sichern. Mehrere Hunderttausend Euro an Spenden konnten so eingesammelt werden. Nun will das Michel-Team erneut an die Verbundenheit appell...

