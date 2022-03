Geld-verbraucher : Justizminister eröffnet „Haus des Jugendrechts“ in Münster

Um Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten sind, kümmert man sich künftig in Münster in einem „Haus des Jugendrechts“. Zur Eröffnung kommen an diesem Donnerstag (12.30 Uhr) NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) und Innen-Staatssekretär Jürgen Mathies. In dem Haus arbeiten Jugendhilfe, Polizei und Staatsanwaltschaft am gemeinsamen Ziel, dass aus kriminellen Jugendlichen keine Intensivtäter mit verfestigten kriminellen Karrieren werden.

