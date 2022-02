Norwegen : Massenmörder Breivik scheitert mit Antrag auf Haftentlassung

Ist Anders Behring Breivik rund ein Jahrzehnt nach den Schreckenstaten von Oslo und Utøya noch eine Gefahr für die Gesellschaft? Mit dieser Frage hat sich ein norwegisches Gericht beschäftigt. Das Urteil ist eindeutig.

Der Rechtsterrorist Anders Behring Breivik kommt in Norwegen nicht auf freien Fuß. Ein entsprechender Antrag des Utøya-Mörders auf Haftentlassung auf Bewährung wurde abgewiesen, wie das Bezirksgericht Telemark am Dienstag mitteilte. Der 42-Jährige will dagegen in Berufung gehen, wie sein Verteidiger Øystein Storrvik den norwegischen Sendern NRK und TV2...

