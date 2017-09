«Focus»-Top-Titel : Ratgeber-Bestseller: Mit Wiedereinsteigern in den Spätsommer

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von dpa

erstellt am 16.Sep.2017 | 07:27 Uhr

Der Büchersommer in der Ratgeber-Bestsellerliste klingt mit zwei Wiedereinsteigern aus. Beide befassen sich mit Psychologie.

Eckhart Tolle landet mit seinem spirituellen Leitfaden «Jetzt! Die Kraft der Gegenwart» auf dem zehnten Rang. Stefanie Stahl gelingt mit ihrem Arbeitsbuch «Das Kind in dir muss Heimat finden. In drei Schritten zum starken Ich» die Rückkehr auf der Neun. Damit ist sie mit zwei Titeln in den Top Ten vertreten, denn ihr Erfolgstitel «Das Kind in dir muss Heimat finden» belegt weiterhin Platz zwei.

Alexandra Reinwarth behauptet mit «Am Arsch vorbei geht auch ein Weg» auch in dieser Woche die Spitzenposition. «Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn» von Danielle Graf und Katja Seide bleibt auf dem dritten Rang.

Platz Titel Preis 1. (1.) Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, Mvg Verlag 16,99 Euro 2. (2.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash / Sphinx 14,99 Euro 3. (3.) Graf, Danielle; Seide, Katja: Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, Beltz 14,95 Euro 4. (5.) Wild, Corinna: A. i. O. - ALL IN ONE, C. T. Wild Verlag 16,90 Euro 5. (6.) Dr. med. Matthias Riedl; Dr. med. Anne Fleck; Dr. med. Jörn Klasen: Die Ernährungs-Docs, ZS Verlag 24,99 Euro 6. (7.) Strelecky, John: Was nützt der schönste Ausblick, wenn du nicht aus dem Fenster schaust, dtv 14,00 Euro 7. (9.) Das Vorsorge-Set, Stiftung Warentest 12,90 Euro 8. (8.) Strelecky, John: Wiedersehen im Café am Rande der Welt, dtv 14,90 Euro 9. (WE) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden. In drei Schritten zum starken Ich, Kailash / Sphinx 12,00 Euro 10.(WE) Tolle, Eckhart: Jetzt! Die Kraft der Gegenwart, J. Kamphausen Mediengruppe 14,80 Euro

Die «Focus»-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.