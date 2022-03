Mehrkosten durch Spritpreis : Verbraucher unter Druck: Steigen jetzt auch die Müllgebühren an?

Die Preise für Energie steigen – als Folge könnten sich nun auch die Müllgebühren für die Deutschen erhöhen. Das sagen die Betreiber.

Die hohen Spritpreise könnten auch die Müllgebühren steigen lassen. „Die Mehrkosten für Diesel sind so stark gestiegen, dass wir sie nicht dauerhaft abfedern können“, sagte der Vizepräsident des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Patrick Hasenkamp, der „Welt am Sonntag“. Zwar will die Bundesregierung befristet auf drei Monate die Energiesteuer auf...

